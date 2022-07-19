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Штамм коронавируса «Кентавр» впервые выявили в России

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В Москве выявлены пять заболевших подвариантом «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75, известным как «Кентавр». Об этом 19 июля заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Уточняется, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», находится на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в июле сообщалось, что «Кентавр» был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США и Нидерландах.

Как пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, «Кентавр» заразнее предыдущего подвида BA.2 минимум на 16%. Тем не менее, по словам специалиста, особой опасности он при этом не представляет.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

В России граждане могут привиться от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано восемь препаратов: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл» и «Салнавак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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