Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании Генериум. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств от 4 июля.

«Салнавак» является комбинированной векторной вакциной, показанием к ее применению является профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте 18-60 лет. Вакцинация должна проводиться в два этапа с интервалом в три недели, говорится в инструкции к препарату.

Вакцина представлена в виде спрея, вводится назально.

В середине июня глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал добавить в календарь прививок вакцинацию от коронавируса.

Тогда же Гинцбург сообщал, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не отмечено.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано восемь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл» и «Салнавак».

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