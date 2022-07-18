Эксперты составили рейтинг стран по доступности бензина

Эксперты составили рейтинг стран по уровню доступности бензина по цене и количеству в литрах, которое люди могут приобрести на среднемесячную зарплату. Цены указаны в российских рублях.

Самый дешевый 95-й бензин можно приобрести за 28,2 рубля в Казахстане. Россия — на втором месте с ценой в 51,2 рубля за литр. На третьем месте по уровню доступности бензина — Белоруссия, где он стоит около 57 российских рублей за литр.

Самый дорогой бензин в Финляндии — 155 рублей. В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании — чуть более 140 рублей, сообщает «РИА Новости».

За основу рейтинга взято количество топлива в литрах, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Доступность топлива зависит не только от его стоимости, но и от уровня доходов жителей.

Так, лидером в списке стран с самым доступным для населения бензином оказался Люксембург при средней стоимости 95-го бензина 120,8 рублей за литр. Житель страны может позволить себе купить более 2 тыс. литров топлива. На втором месте Великобритания — британец может позволить себе купить 1459 литров по цене 143,7 рублей за литр. Россия в этом списке находится на 13-м месте.

12 июля стало известно, что средняя цена бензина в Чехии достигла исторического максимума — 47,31 кроны (около $2,05) за один литр. Тогда же СМИ сообщили, что в Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля. Так, 9 июня цена за литр неэтилированного бензина в стране составила 182,31 пенса ($2,25). При этом полный бак среднего семейного автомобиля стал обходиться в £100.

На фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов всего мира и повышения цен на энергоносители из-за санкций Запада против России стоимость дизеля тоже растет.

3 июня ЕС сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу. В МИД России подчеркнули, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.