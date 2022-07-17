Экономист рассказал о влиянии антироссийских санкций на падение доллара
Роль доллара в мире снижается одновременно с совершенствованием альтернативных экономик. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов ИА REGNUM в воскресенье, 17 июля.
«Санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи», — сказал эксперт.
Он отметил, что попытки США внести разногласия в экономические связи конкурентов могут потребовать нахождения расчетной независимости, и предположил, что на этом фоне может быть создана альтернативная корзина валют БРИКС или ШОС.
Так как, по словам Сафонова, сейчас не существует препятствий для создания международной системы электронных взаиморасчетов, достаточно только политического решения стран.
Накануне министр финансов США Джанет Йеллен объяснила укрепление доллара экономическим ростом в стране. Она подчеркнула, что вмешательство государства в этой ситуации минфин США считает неуместным.
15 июля вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского отделения АНО «Деловая Россия» Алексей Улитенко заявил, что доллар может укрепиться до 80 рублей при двух вариантах развития событий: постоянное наращивание импорта и ослабление существующих ограничений.