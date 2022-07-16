Американский минфин назвал причины укрепления доллара
Министр финансов США Джанет Йеллен объяснила укрепление доллара экономическим ростом в стране. Ее слова 16 июля привело агентство Reuters.
Среди причин недавнего укрепления американской валюты она назвала сильный экономический рост, действия Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок и приток капитала.
«Позиция США заключается в том, что мы верим в определяемые рынком курсы валют», — сказала Йеллен.
Она подчеркнула, что вмешательство государства в этой ситуации минфин США считает неуместным.
Согласно данным Московской биржи от 13 июля, на фоне отчета о рекордной инфляции в США впервые с 2002 года курс доллара поднялся выше евро.
12 июля стало известно о том, что курсы американской и европейской валют в ходе торгов на Московской бирже сравнялись впервые с 2002 года. Евро и доллар торговались в районе 59,3 рубля. Кроме того, доллар вырос и по отношению к японской иене.
Инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что стало максимумом с 1981 года.