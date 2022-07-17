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Минобороны рассказало об удержании боевиками детей в приюте Славянска

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani
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Украинские националисты оборудовали опорный пункт в детском приюте «Паруса надежды» Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР), где удерживают детей и воспитателей. Об этом 16 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Славянске в Донецкой Народной Республике в социальном приюте для детей «Паруса надежды» на улице Серафимовича боевики националистических формирований оборудовали казарму и опорный пункт. В подвале здания в качестве живого щита насильно удерживаются воспитатели с детьми», — сказал он.

Также Мизинцев рассказал об опорном пункте украинских боевиков в школе №14 Соледара ДНР. На прилегающих территориях они расположили тяжелое вооружение, а в подвале разместили склад боеприпасов.

29 июня военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что украинские неонацисты силой удерживают мирных жителей в Авдеевке ДНР. Из перехваченных радиопереговоров стало известно, что на фоне приближения союзных сил украинским военным было приказано стереть Авдеевку с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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