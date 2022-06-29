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В Минобороны РФ заявили о планах националистов уничтожить Авдеевку и обвинить ВС РФ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Националисты намерены стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС РФ. Об этом в среду, 29 июня, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», — рассказал он.

Мизинцев подчеркнул, что таким образом украинские националисты хотят обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск. Отмечается, что по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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