В Минобороны РФ заявили о планах националистов уничтожить Авдеевку и обвинить ВС РФ
Националисты намерены стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС РФ. Об этом в среду, 29 июня, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», — рассказал он.
Мизинцев подчеркнул, что таким образом украинские националисты хотят обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск. Отмечается, что по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».