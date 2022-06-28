В МО РФ заявили о возможной провокации ВСУ с ударами по больнице в Высокополье

Украинские боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Отмечается, что по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Кроме того, готовится подготовка провокации для обвинения ВС РФ в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» в Одесской области прибыли представители Службы безопасности Украины.

«[Они] прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», — говорится в сообщении.

Днем ранее Минобороны заявило, что украинские военные могут устроить взрыв на Криворожской ТЭС в Зеленодольске и обвинить в этом российскую армию. Отмечалось, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск.

Кроме того, украинское командование разместило свои вооруженные формирования на Криворожской ТЭС, с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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