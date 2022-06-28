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В МО РФ заявили о возможной провокации ВСУ с ударами по больнице в Высокополье

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Украинские боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

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Отмечается, что по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Кроме того, готовится подготовка провокации для обвинения ВС РФ в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» в Одесской области прибыли представители Службы безопасности Украины.

«[Они] прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», — говорится в сообщении.

Днем ранее Минобороны заявило, что украинские военные могут устроить взрыв на Криворожской ТЭС в Зеленодольске и обвинить в этом российскую армию. Отмечалось, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск.

Кроме того, украинское командование разместило свои вооруженные формирования на Криворожской ТЭС, с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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