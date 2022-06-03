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Корреспондент «Известий» рассказал об удержании жителей Авдеевки националистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские неонацисты силой удерживают мирных жителей в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 июня рассказал военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Как стало известно из перехваченных радиопереговоров на фоне приближения союзных сил, украинским военным приказано стереть Авдеевку с лица Земли. Со стороны населенного пункта боевики ведут обстрелы Донецка и не дают покинуть город мирным жителям.

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«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Позиции украинских формирований накрыли системы «Град», время работы которых ограничено, так как у радикалов хорошо отлажен контрбатарейный огонь, отмечает корреспондент. На видео можно заметить, как сначала военные делают первые два пристрелочных выстрела из «Града», а позже корректируют цель. Таким образом, пакет «Града» накрывает приблизительно 2,5 га земли, на которой сосредоточены скопления вражеской техники.

По данным разведки, артиллеристы 9 полка народной милиции ДНР поразили все выявленные цели.

28 июня Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что украинские военные готовят ракетные удары по больнице в Высокополье из Кривого Рога для провокации российских войск на ответный огонь. Отмечается, что готовится провокация для обвинения ВС РФ в якобы применении химического оружия против мирного населения.

Ранее, 27 июня, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал обстановку в сторону Авдеевки и пообщался с командиром группы интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Выдра». По его словам, основные силы противника сосредоточены на коксохимическом заводе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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