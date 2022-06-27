Боец рассказал о расположении украинских военных под Авдеевкой

Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 27 июня показал обстановку на Авдеевском направлении и пообщался с командиром группы интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Выдра.

По словам Выдры, основные силы противника сосредоточены на коксохимическом заводе. Среди тех, кто там засел, — иностранные наемники и боевики из запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

Командир отметил, что украинская армия ведет обстрел из орудий калибра 155 мм. Однако защитники Донбасса выдерживают атаки. В этом им помогают российские военные.

11 июня стало известно, что военные Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили батарею американских гаубиц М777 под Авдеевкой. Сообщалось, что силы ДНР отвечают на обстрелы городов республики и уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня противника. 1 июня силы Донецкой Народной Республики окончательно отрезали авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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