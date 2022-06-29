Корреспондент «Известий» показал уничтожение «Градами» позиций ВСУ

Российские военные продолжают уничтожать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 29 июня показал, как происходит боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», из которых ведется огонь по украинским целям.

Пуски российских ракет по огневым точкам националистов имеют стратегически важное значение, так как оттуда ведутся обстрелы по Донецку и его окрестностям. После того, как наши военные замечают, откуда ведет огонь противник, они сразу же выезжают на место и наносят ответные удары.

«Работаем двумя машинами по одной цели. Обнаружено большое скопление техники. Выпускаем два-три снаряда, наблюдаем с беспилотника и корректируем. Пакет «Града» накрывает два с половиной гектара», — рассказал военнослужащий.

Съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть, как сначала из «Града» делают первые два так называемых пристрелочных выстрела, а затем производят корректировку целей.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало видео боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции. Мотострелковая рота батальонно-тактической группы ЗВО заняла очередной рубеж после наступления и открыла огонь по позициям подразделений ВСУ.

27 июня корреспондент «Известий» также показал обстановку на авдеевском направлении и пообщался с командиром группы интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Выдра». Как рассказал военный, основные силы противника сейчас сосредоточены на коксохимическом заводе. Среди тех, кто там засел, — иностранные наемники и боевики из запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

11 июня стало известно, что военные ДНР уничтожили батарею американских гаубиц М777 под Авдеевкой. Сообщалось, что силы ДНР отвечают на обстрелы городов республики и уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня противника. 1 июня силы Донецкой Народной Республики окончательно отрезали авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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