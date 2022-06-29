Реклама
Прямой эфир
Общество
Рахманов рассказал о строительстве 54 судов и кораблей на ОСК
Экономика
ЦБ РФ готов существенно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц
Мир
Захарова назвала неуместным флаг Польши на мемориальных комплексах РФ
Общество
Председатель КС Зорькин выступил против возвращения смертной казни
Мир
Захарова предупредила об ответных шагах за использование активов России
Общество
Почти 5 млн электронных рецептов на лекарства выписали в Подмосковье
Общество
Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха после пожара на Каширском шоссе
Мир
В Германии рассказали о попытке Шольца скрыть разногласия стран G7
Политика
В МИДе дали негативную оценку вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Москве допустили несимметричный ответ Болгарии на высылку дипломатов
Мир
Российских хакеров обвинили в DDoS-атаках на ведомства Норвегии
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал уничтожение «Градами» позиций ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные продолжают уничтожать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 29 июня показал, как происходит боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», из которых ведется огонь по украинским целям.

Пуски российских ракет по огневым точкам националистов имеют стратегически важное значение, так как оттуда ведутся обстрелы по Донецку и его окрестностям. После того, как наши военные замечают, откуда ведет огонь противник, они сразу же выезжают на место и наносят ответные удары.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

«Работаем двумя машинами по одной цели. Обнаружено большое скопление техники. Выпускаем два-три снаряда, наблюдаем с беспилотника и корректируем. Пакет «Града» накрывает два с половиной гектара», — рассказал военнослужащий.

Съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть, как сначала из «Града» делают первые два так называемых пристрелочных выстрела, а затем производят корректировку целей.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало видео боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции. Мотострелковая рота батальонно-тактической группы ЗВО заняла очередной рубеж после наступления и открыла огонь по позициям подразделений ВСУ.

27 июня корреспондент «Известий» также показал обстановку на авдеевском направлении и пообщался с командиром группы интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Выдра». Как рассказал военный, основные силы противника сейчас сосредоточены на коксохимическом заводе. Среди тех, кто там засел, — иностранные наемники и боевики из запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

11 июня стало известно, что военные ДНР уничтожили батарею американских гаубиц М777 под Авдеевкой. Сообщалось, что силы ДНР отвечают на обстрелы городов республики и уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня противника. 1 июня силы Донецкой Народной Республики окончательно отрезали авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022