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Минобороны показало боевую работу мотострелков в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало видео боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции. Ролик опубликован 29 июня.

Мотострелковая рота батальонно-тактической группы ЗВО заняла очередной рубеж после наступления и открыла огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Мотострелки занимают позиции и используют рельеф местности для подавления огневых точек противника. После этого из укрытий выдвигается техника.

Огонь по ВСУ ведется из танков, боевых машин пехоты, расчетами артиллерийских орудий, минометов и стрелковым оружием.

По выявленным в ходе боя позициям артиллерии и минометов противника наносят удары минометами и артиллерийскими орудиями мотострелкового подразделения.

28 июня Минобороны России показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО. В ходе выполнения очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений украинских националистов.

В этот же день было представлено видео работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации России.

Также накануне военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков поделился кадрами работы боевых вертолетов Ка-52. С высоты процесс похож на замедленную съемку: до цели больше 10 км, а выпущенная ракета как будто зависает в воздухе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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