Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Минобороны России показало в среду, 29 июня, как проходит боевая работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.

«По данным разведки — нашли противника: цель площадная. Командир поставил задачу, мы ее уяснили. В течение определенного времени пошли на вертолет, выполнили взлет. Полет выполняли на предельно малой высоте с использованием складок рельефа местности. Вышли на цель. Так как цель площадная, работали кабрирование. Парой отработали. Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута. Выполнили отворот на максимальной скорости на минимальной высоте. Во время отворота сработал бортовой комплекс обороны. Была атака сзади. И бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей, отвел ракету — никто не пострадал. Ушли, пришли, сели — отработали», — рассказал командир вертолета Ми-35 Николай.

В задачи экипажей вертолетов армейской авиации Западного военного округа входит уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождение воинских колонн, доставка десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты на Ми-35 проходят на предельно малых высотах. В ходе выполнения очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений украинских националистов.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше 200 км/ч на предельно низкой высоте. Земля всего в 5-7 м. Но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

Этот прием летчики называют кабрированием. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет будто появляется из ниоткуда. Но сразу после нанесения удара он становится уязвимым для противника.

«По-другому никак. Для того, чтобы противник нас не мог обнаружить до самого последнего момента. Он видит нас в течение нескольких секунд во время атаки. Далее, после отворота, мы также падаем на предел и прячемся за деревьями, в овраге, за складками рельефа», — продолжил рассказ командир Ми-35.

Он добавил, что в этот раз, во время выполнения боевого задания, по вертолету пытались стрелять из укрытия. Тепловые ловушки сработали автоматически и увели ракету переносного зенитного ракетного комплекса противника в сторону. Заметить такую засаду с воздуха бывает крайне сложно, а отбить нападение — еще сложнее.

Экипажи Ми-35 отрабатывают по несколько боевых вылетов в день, так как новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп. По словам командира Ми-35, ударная группа состоит из двух вертолетов Ми-35. Есть группа прикрытия — вертолет Ми-28.

«Если по нам была работа ракетой, и Ми-28 обнаружит, откуда был след, откуда была пущена ракета, он отрабатывает в этой местности и подавляет огонь средств ПВО противника», — пояснил он.

Вертолет, который вернулся с боевого вылета, тут же перезагружает боевой комплект — неуправляемые авиационные ракеты, кумулятивные снаряды. Ими стреляют по бронетехнике и укреплениям противника.

Под каждым крылом по 20 таких неуправляемых снарядов, всего 40. Так же вертолеты могут оснащаться несколькими управляемыми ракетами для уничтожения тяжелой бронированной техники.

Перезагрузку комплекта приходится делать несколько раз за день. Высокий расход обусловлен частыми вылетами. Быстрые и маневренные Ми-35 появляются неожиданно, обрушивают на противника всю свою мощь и исчезают, словно их и не было. Сейчас на передовой это одно из самых эффективных средств поддержки российских военных сил.

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