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Опубликовано видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне спецоперации
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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало видео работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации России в зоне специальной военной операции. Ролик обнародован 28 июня.

О работе вертолетов в ходе спецоперации рассказал летчик. По его словам, в ходе вылета были выполнены задачи по уничтожению тяжелой и легкобронированной техники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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«Задача была выполнена на «отлично» — три прямых попадания», — отметил командир экипажа вертолета Ка-52.

Как он добавил, вертолет ходит на высоте 3–5 метров на скорости, на которой невозможно определить, где машина находится. Когда экипаж видит цель, то поднимает вертолет на высоту до 70 метров, наносит удар и уходит. Противник не видит, откуда был огонь.

Ранее, во вторник, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков поделился кадрами работы боевых вертолетов Ка-52. С высоты процесс похож на замедленную съемку: до цели больше 10 км, а выпущенная ракета как будто зависает в воздухе.

«Аллигатор» — вертолет поддержки войск на поле боя, способный атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания, он может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений.

Помимо выполнения боевых задач, Ка-52 сопровождает транспортные вертолеты. Они в свою очередь тоже прикрывают «Аллигаторов» в зоне прямой видимости, когда те уходят на ударные миссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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