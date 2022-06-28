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Военкор «Известий» побывал на аэродроме во время работы вертолетов Ка-52

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков поделился кадрами работы боевых вертолетов Ка-52 — «Аллигаторов» — во вторник, 28 июня.

С высоты процесс похож на замедленную съемку: до цели больше десяти километров, выпущенная ракета как будто зависает в воздухе.

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Военная техника применяется в рамках выполнения боевых задач любого характера, будь это склад с боеприпасами или укрепрайон украинских боевиков. Ракетный залп справится с любой целью.

Командир экипажа рассказывает о только что пораженных целях, в числе которых тяжелая техника противника и опорные пункты националистов.

«Задача была выполнена на отлично — три попадания прямых. Как наша птичка находит цель. Подскакиваем на высоту выполняем удар и уходим так же», — описывает работу вертолета командир экипажа Ка-52 Александр.

Противник осознает опасность «Аллигаторов», но при этом предпринимает попытки отбиваться: боевой вертолет не раз попадал под обстрелы с земли. Но сверхнадежный комплекс бортовой защиты обеспечивает безопасность экипажа и сбивает с толку прицел вражеского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

«Тепловые ловушки работают как в автомате, так и в «ручном». Разницы нет, когда их пускать. Две ракеты — спокойно мы справимся», — рассказал командир звена Ка-52 Сергей.

Помимо выполнения боевых задач, Ка-52 сопровождает транспортные вертолеты. Они в свою очередь тоже прикрывают «Аллигаторов» в зоне прямой видимости, когда те уходят на ударные миссии.

Накануне военкор Кирилл Ольков показал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Пока служащие боевых подразделений ВС РФ выполняют задачи на передовой, рядом с ними трудятся специалисты ремонтных бригад.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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