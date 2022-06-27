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Военкор «Известий» показал ремонт боевой техники на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в воскресенье, 26 июня, показал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.

Пока служащие боевых подразделений ВС РФ выполняют задачи на передовой, рядом с ними трудятся специалисты ремонтных бригад. Работы у инженеров на спецоперации достаточно: даже самая надежная техника нуждается в регулярных проверках и своевременной починке.

Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня
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Вместе с российскими военными на позициях работают и гражданские специалисты. Сотрудники заводов-производителей помогают разобраться в сложных механизмах и заводских установках тяжелой техники.

Ремонтники спокойно берутся даже за самые безнадежные на первый взгляд случаи. На их счету не одна воскрешенная машина. Впрочем, гораздо чаще приходится иметь дело с небольшими повреждениями. Например, быстрее всего изнашиваются и выходят из строя колесные диски.

По завершении непосредственно технических работ инженеры приступают к тщательной проверке всех систем. Обращают внимание на любую мелочь, в том числе температуру масел и состояние табло приборов.

Рабочий процесс в зависимости от степени повреждений может занимать от 15 минут до нескольких суток. После того как техники убедятся в исправности каждого датчика, машина отправляется на тестовые испытания и, если всё в порядке, возвращается в строй.

Ранее, 23 июня, пресс-служба Росгвардии сообщила о захвате российскими солдатами полностью укомплектованного танка Т-72 из арсенала Вооруженных сил Украины. Машину передали техническим специалистам, и после ремонта танк вновь стал боеспособен.

17 июня служащим ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО) вручили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин поблагодарил однополчан за достойное выполнение задач и поддержание исправности боевой техники на требуемом уровне.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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