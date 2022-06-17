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Военных ремонтно-эвакуационного полка ЦВО наградили в Донбассе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Начальник вооружения — заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин вручил медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» военнослужащим ремонтно-эвакуационного полка ЦВО. Кадры с церемонии награждения публикует в пятницу, 17 июня, Министерство обороны РФ.

«Уважаемые однополчане! Поздравляю всех с заслуженным наградами Министерства обороны, передаю слова поздравления командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, который передает слова благодарности и верит в то, что личный состав полка как выполнял, так и будет продолжать достойно выполнять задачи и обеспечит поддержание исправности техники группировки войск на требуемом уровне. Спасибо!» — заявил во время церемонии начальник вооружения — заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин.

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В ходе проведения специальной военной операции в Донбассе военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Специалисты проводят регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники в три смены круглосуточно.
Всего ведомственными медалями награждены около 50 специалистов по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники.

12 июня в Минобороны сообщили, что Российским военнослужащим Восточного военного округа вручили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Церемония была проведена прямо на передовой.

Ранее, 9 июня, вернувшимся со спецоперации астраханским росгвардейцам вручили награды. Губернатор области Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов вручили 11 сотрудникам специальных подразделений госнаграды: медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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