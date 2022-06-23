Росгвардия захватила в Донбассе украинский танк Т-72

Силы Росгвардии захватили функционирующий украинский танк Т-72 в ходе боев на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства 23 июня.

«В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что после ремонта танк вновь стал боеспособен.

Помимо танка, бойцы Росгвардии обнаружили 5 тыс. патронов разного калибра, семь гранатометов с боекомплектом, две танковые мины, 60 снарядов калибра 120 мм, а также один снаряд для системы залпового огня «Ураган».

Накануне подразделение Росгвардии обнаружило командный пункт националистов в Харьковской области. Росгвардейцы передали координаты целей артиллерийским подразделениям Вооруженных сил России для нанесения огневого поражения».

24 февраля ВС РФ начали специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Руководство республик Донбасса обратилось к РФ с просьбой о помощи в сохранении независимости ДНР и ЛНР.

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