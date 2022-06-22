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Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области

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Фото: rosguard.gov.ru/Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
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В Харьковской области с помощью беспилотников был обнаружен командный пункт националистов. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Росгвардии.

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«Расчеты беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружили замаскированный командный пункт, скопление техники и живой силы противника. Росгвардейцы передали координаты целей артиллерийским подразделениям Вооруженных сил России для нанесения огневого поражения», — сказано в сообщении.

Командный пункт, танковый взвод, минометная батарея, три реактивные системы залпового огня, два бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники, личный состав двух мотопехотных рот противника были уничтожены силами гаубичной самоходной артиллерийской батареи, добавили в ведомстве.

20 июня сообщалось, что в Харьковской области росгвардейцы задержали четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). У них были изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и более 500 патронов к стрелковому оружию.

10 июня росгвардейцы изъяли оружие и задержали трех пособников ВСУ в Харьковской области. Спецназовцы проверили свыше 50 домовладений. В одном доме российские военнослужащие нашли смотровую трубу, пистолет, два комплекта формы украинских военных, ноутбук с информацией о деятельности подразделений противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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