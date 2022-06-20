Росгвардия задержала подозреваемых в пособничестве ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области росгвардейцы задержали четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

«В ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и более 500 патронов к стрелковому оружию.

10 июня росгвардейцы изъяли оружие и задержали троих пособников ВСУ в Харьковской области. Спецназовцы проверили свыше 50 домовладений. В одном доме российские военнослужащие нашли смотровую трубу, пистолет, два комплекта формы украинских военных, ноутбук с информацией о деятельности подразделений противника.

26 мая сообщалось, что росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. Отмечалось, что один из задержанных сообщил о замаскированном тайнике рядом с местом его проживания. В нем росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12-го и 16-го калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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