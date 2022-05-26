В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ

Росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. Об этом в четверг, 26 мая, сообщается на сайте Росгвардии.

Отмечается, что один из задержанных сообщил о замаскированном тайнике рядом с местом его проживания. В нем росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12-го и 16-го калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть.

«Другой задержанный по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн. По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и средства связи», — говорится в сообщении.

Полученную информацию он передавал через специально созданный в одном из мессенджеров закрытый чат.

Днем ранее Росгвардия нашла в Харьковской области крупную партию оружия и боеприпасов. В кузове пикапа Toyota были обнаружены 60 снарядов к гранатомету и более 50 пистолетов браунинг с патронами.

13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал о ликвидации склада боеприпасов под Харьковом солдатами Воздушно-космических войск (ВКС) России. Тогда в результате ударов было уничтожено более 300 националистов.

2 мая Росгвардейцы нашли на оставленных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области гранатометы западного производства. Как рассказал сотрудник Росгвардии, найдены были гранатометы «Сократ» и Javelin. Их украинские националисты успели отстрелять.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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