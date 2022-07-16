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Минобороны заявило о создании боевиками опорного пункта в школе Соледара

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Фото: Соледарская школа №14
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Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России 16 июля.

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«В Соледаре Донецкой Народной Республики в школе № 14 (ул. Краснофлотская) оборудован опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение», — говорится в заявлении ведомства.

14 июля Минобороны РФ сообщило о том, что украинские боевики оборудовали огневые точки в больницах нескольких населенных пунктов ДНР. Радикалы заняли гражданские объекты в Дружковке, Угледаре, Белозерском.

8 июля Минобороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

6 июля Мизинцев рассказывал, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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