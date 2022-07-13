В Минобороны РФ рассказали о размещении ВСУ огневых точек в больницах

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружения в больницах. Об этом сообщил 13 июля начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Так, в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании поликлиники по улице Котляревского украинскими военнослужащими были оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в подвале медучреждения в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты. Мизинцев отметил, что подходы к зданию заминированы, однако местное население об этом умышленно не уведомлено.

«В Угледаре ДНР в поликлинике боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания — расчеты переносного зенитного ракетного комплекса», — сообщил Мизинцев.

В Белозерском ДНР украинские боевики оборудовали в городской больнице опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения. Кроме того, в населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области украинские боевики используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. А всех всех больных, независимо от их состояния, и пациенток родильных отделений с новорожденными детьми выгнали из лечебных учреждений, указал Мизинцев. Также по его словам медицинский персонал, пытавшийся помешать украинским боевикам, подвергся физическому насилию.

Подобная информация о размещении Вооруженными силами Украины огневых точек или складов на социально-значимых объектах всплывает уже не в первый раз.

Так, 8 июля Минобороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

6 июля Мизинцев рассказывал, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».