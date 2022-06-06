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ВСУ оборудовали огневые точки в медучреждениях Харькова и Николаева

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, а также населенного пункта Угроеды. Об этом 6 июня заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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«В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (улица Игоря Муратова), городской больницы №25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (улица Гуревича) и детской поликлиники №23 (улица Метростроителей) военнослужащими ВСУ (вооруженных сил Украины, — Ред.) и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности», — сказал он на брифинге.

Также Мизинцев сообщил, что в Николаеве в зданиях медцентра на улице Пограничной и больницы на улице Флотской боевики батальонов теробороны оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании больницы №2 (улица Днепровская) боевиками подразделений ВСУ оборудован опорный пункт и склад боеприпасов, а подходы к медицинскому учреждению заминированы. В населенном пункте Угроеды Донецкой Народной Республики в здании местной больницы украинскими вооруженными формированиями оборудован опорный пункт, а на территории медицинского учреждения размещены РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.) и артиллерийские орудия», — добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Он подчеркнул, что «эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения».

Россия, отметил Мизинцев, в очередной раз призывает все международные организации и в первую очередь ВОЗ оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинской стороной объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Ранее, 31 мая, Мизинцев также сообщал, что украинские войска используют здания медучреждений в военных целях. Тогда он уточнил, что ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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