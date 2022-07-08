Украинские боевики разместили вооружение в школах Харькова и Кривого Рога

Министерство обороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 8 июля.

«В Харькове, в здании школы № 165 (ул. Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона «Кракен», оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов», — рассказал генерал-полковник.

Мизинцев также рассказал, что в населенном пункте Виры, находящемся в Сумской области, в здании школы было обнаружено место размещения иностранных наемников, а также склады вооружения и боеприпасов. Генерал-полковник добавил, что в непосредственной близости от учебного заведения была размещена тяжелая техника ВСУ.

«В Кривом Роге на территории гимназии № 44 (ул. В. Скрипки) украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты», — сообщил Мизинцев.

Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население, добавил генерал.

«В населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе № 17 (переулок Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее, 4 июля, Минобороны сообщило, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе № 21 Щербиновки в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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