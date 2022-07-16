Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом
Мир
ВС России почти полностью уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ
Мир
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Происшествия
На Камчатке по факту пропажи вертолета возбудили уголовное дело
Мир
Саудовский принц напомнил Байдену про ошибку США в Ираке
Общество
Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся циклонических вихрях
Мир
Байден заявил о планах не допустить угроз судоходству на Ближнем Востоке
Мир
В Саудовской Аравии назвали предельный уровень нефтедобычи в сутки
Мир
Захарова раскритиковала ценности Запада после снимка адмирала-трансгендера из США
Мир
В Японии зафиксировали рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Сюжет:

Монсон заявил о желании остаться в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который имеет российское гражданство, заявил, что не намерен уезжать из России. Об этом он сообщил в субботу, 16 июля, «Известиям».

«Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», — рассказал американец.

Проверка Славой: сможет ли Монсон что-то противопоставить Дацику
Известные бойцы хотят договориться о бое по правилам MMA

При этом он признался, что в США у него остались дети, по которым он скучает. Но кроме этого, его больше ничего там не держит.

«В Америке у меня три ребенка, по которым я скучаю, которых хочу увидеть. Для меня важно с ними поддерживать отношения, но это единственное, что меня связывает с Америкой. У меня нет намерений возвращаться в США, быть их частью. Моя жизнь в России. Я русский», — отметил он.

В России он намерен открыть почти сотню бесплатных спортшкол.

«Для меня это как вернуться в Советский Союз. В СССР, как по мне, самое крутое было — бесплатный спорт, хоккей, плавание. Сейчас такое в Дагестане распространено — именно поэтому у них лучшие рестлеры», — рассказал боец.

У Монсона состоится поединок с Вячеславом Дациком 5 августа, бой станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.

Накануне 42-летний Дацик показал подготовку к поединку с Монсоном. Он поработал с боксерской грушей, а также попробовал исполнить прием, названный им «сальтухой», который пообещал применить против Монсона. Он также поделился ожиданиями от боя.

9 июля соперники подписали контракт о поединке по правилам ММА. Ранее, 1 июня, Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. В свою очередь, Дацик пообещал своему противнику не бить его сильно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022