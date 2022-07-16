Монсон заявил о желании остаться в России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который имеет российское гражданство, заявил, что не намерен уезжать из России. Об этом он сообщил в субботу, 16 июля, «Известиям».

«Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», — рассказал американец.

При этом он признался, что в США у него остались дети, по которым он скучает. Но кроме этого, его больше ничего там не держит.

«В Америке у меня три ребенка, по которым я скучаю, которых хочу увидеть. Для меня важно с ними поддерживать отношения, но это единственное, что меня связывает с Америкой. У меня нет намерений возвращаться в США, быть их частью. Моя жизнь в России. Я русский», — отметил он.

В России он намерен открыть почти сотню бесплатных спортшкол.

«Для меня это как вернуться в Советский Союз. В СССР, как по мне, самое крутое было — бесплатный спорт, хоккей, плавание. Сейчас такое в Дагестане распространено — именно поэтому у них лучшие рестлеры», — рассказал боец.

У Монсона состоится поединок с Вячеславом Дациком 5 августа, бой станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.

Накануне 42-летний Дацик показал подготовку к поединку с Монсоном. Он поработал с боксерской грушей, а также попробовал исполнить прием, названный им «сальтухой», который пообещал применить против Монсона. Он также поделился ожиданиями от боя.

9 июля соперники подписали контракт о поединке по правилам ММА. Ранее, 1 июня, Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. В свою очередь, Дацик пообещал своему противнику не бить его сильно.