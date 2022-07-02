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Дацик пообещал Монсону сильно не бить его

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Боец Вячеслав Дацик из России по прозвищу Рыжий Тарзан в ответ на вызов бойца смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффа Монсона из Соединенных Штатов Америки записал видео.

«Джефф, ты, конечно, легенда, и вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести. Я тоже немножко умею драться. Если ты хочешь проверить мои силы, я конечно готов. И если есть те, кто готов организовать этот бой, я с радостью проверю свою возможность бороться», — заявил российский боец в субботу, 2 июля.

Кроме того, он дал Монсону обещание, что сильно бить не будет.

Днем ранее Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. Он вызвал российского спортсмена на поединок по правилам MMA.

Американский и российский спортсмен Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Его потенциальный соперник — российский профессиональный боксер, боец MMA Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.

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