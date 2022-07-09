Монсон и Дацик подписали контракт на бой по правилам MMA
Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американец с российским гражданством Джефф Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.
Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Ранее, 2 июня, Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.
За день до этого Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. Он вызвал российского спортсмена на поединок по правилам MMA.
Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья.
Дацику 42 года. На счету россиянина шесть побед и восемь поражений.
В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.