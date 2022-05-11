Емельяненко анонсировал следующий бой с Дациком в сентябре

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет следующий бой против Вячеслава Дацика в сентябре. Об этом Емельяненко 10 мая сообщил в своем Telegram-канале.

«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!» — написал он.

Как следует из поста, спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.

Емельяненко и Дацик уже подписали контракт на проведение боксерского поединка, который пройдет в сентябре в Москве.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Тогда победу удушающим приемом во втором раунде одержал Монсон.

Дацик в последнем бою, который состоялся 16 апреля, встречался с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари. Он нокаутировал бразильца в первом раунде на турнире PRAVDA. Бой был коротким. Бразильский боец не успел размяться в ринге, как чуть не улетел за канаты после удара Дацика.