Дацик нокаутировал Кавалари на турнире PRAVDA

Российский боец Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Сауло Кавалари в первом раунде на турнире PRAVDA. Трансляция велась в ночь на 16 апреля на телеканале РЕН ТВ.

Бой был коротким. Бразильский боец не успел размяться в ринге, как чуть не улетел за канаты после удара Дацика.

Несмотря на то, что Кавалари сумел подняться, бой был остановлен из-за сомнений судей в его возможности продолжать поединок.

В итоге Дацик победил техническим нокаутом.

«Хотелось бы еще побольше помесить, я готов его еще шесть раундов колбасить и месить», — сказал по итогам поединка российский боец.

Ранее на турнире боец Тигран Согоян раздельным решением судей одержал победу над Андреем Кириченко со-главном бою на турнире PRAVDA. Бой длился восемь раундов. Кириченко во время состязания пытался атаковать с дистанции. Согоян же действовал на контратаках.

Кроме того, поединок бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева завершился ничьей. В первом раунде преимущество было, скорее, на стороне Бикрева. Однако потрясти опытного кулачного бойца ему не удалось. Столкновение Бикрева с Никулиным стало со-главным событием турнира PRAVDA.

15 апреля боец Вячеслав Дацик, который готовился к битве с Сауло Кавалари, заявил, что намерен заставить ответить оппонента за «громкие» слова, сказанные во время пресс-конференции. При этом он отметил, что не собирается раньше времени лезть в драку. По словам Дацика, всё должно быть «чинно, культурно и законно».

Ранее в этот день сообщалось, что бразилец Сауло Кавалари попытался 14 апреля спровоцировать российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика на взвешивании. Оба спортсмена уже продемонстрировали свой взрывной характер на предваряющей бой пресс-конференции, поэтому и на взвешивании, ожидаемо, не обошлось без эмоций.

14 апреля боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик призвал своего соперника бразильского экс-чемпиона лиги по кикбоксингу Сауло Кавалари «красиво зарубиться» на предстоящем турнире. В ответ на это бразилец заявил, что приехал в Россию за победой.