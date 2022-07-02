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Боец MMA Монсон вызвал на бой боксера Дацика

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Фото: РЕН ТВ
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Американский боец смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу Джефф Монсон заявил о готовности влегкую победить российского боксера-профессионала Вячеслава Дацика. Он вызвал его на поединок по правилам MMA, узнали «Известия» в пятницу, 1 июля.

«Дацик на самом деле полностью себя перестроил. Раньше он дрался не так хорошо. Теперь он освоил новую технику. Он большой, сильный. Но знаете, в ММА он не побьет меня. Если он один раз хорошо попадет по мне, я проиграю бой, в этом я уверен. Но сможет ли он это сделать? Я думаю, нет. Я не позволю ему это сделать», — сказал боец.

Монсон добавил, что готов бросить россиянину вызов. Бойцу 51 год, он в отличной форме и готов сразиться с боксером.

«Дацик, ты выигрывал в боксе, но это ММА. Посмотри на меня, я готов, я хочу бой с тобой, я бросаю тебе вызов! Погнали!» — обратился Монсон к потенциальному сопернику.

Американский и российский спортсмен Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Его потенциальный соперник — российский профессиональный боксер, боец MMA Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.

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