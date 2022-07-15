Дацик показал подготовку к поединку с Монсоном

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик показал свою тренировку перед поединком с американцем с российским гражданством Джеффом Монсоном.

На тренировке он поработал с боксерской грушей, а также попробовал исполнить прием, названный им «сальтухой». В беседе с группой «Известий» пообещал включить в поединок. После чего продолжил тренировку со спарринг-партнером

По словам Дацика, он в этом поединке не ставит задачу отправить соперника в нокаут, он понимает, что выступает по правилам ММА, где для Монсона — его поле боя.

«Постараюсь показать веселый бой. Это бой для веселья, нет цели нокаутировать соперника. Поэтому просто будем биться и веселиться», — сказал он.

9 июля Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.

Ранее, 2 июня, Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья.

Дацику 42 года. На счету россиянина шесть побед и восемь поражений.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.

Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире насладиться поединком Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.