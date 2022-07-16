Монсон показал тренировки в бассейне перед боем с Дациком

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон показал, как тренируется в бассейне перед поединком с Вячеславом Дациком. Кадры подготовки публикуют «Известия».

51-летний спортсмен провел спарринг-бой в воде в течение нескольких минут и отточил несколько приемов из разных видов единоборств. Такое занятие позволяет в дальнейшем увереннее применять их на ринге.

«Рестлинг похож на греко-римскую борьбу. Рукопашный бой. Это помогает тренироваться для борьбы — потому что, когда я захватываю своего противника, я хочу контролировать его», — рассказал Монсон.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире насладиться поединком Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.

Накануне 42-летний Дацик показал подготовку к поединку с Монсоном. Он поработал с боксерской грушей, а также попробовал исполнить прием, названный им «сальтухой», который пообещал применить против Монсона. Он также поделился ожиданиями от боя.

9 июля соперники подписали контракт о поединке по правилам ММА. Ранее, 1 июня, Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. В свою очередь Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно.