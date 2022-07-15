Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников — участников СВО
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
ЕК предложила включить эмбарго на импорт российского золота в новый пакет санкций
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Мир
Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции
Сюжет:

Дацик рассказал о планах на поединок с Монсоном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик 15 июля рассказал «Известиям» о планах на предстоящий поединок с российским и американским спортсменом Джеффом Монсоном.

«Его (Монсона. — Ред.) за ногу поймать сложнее, но попробуем. Я выхожу не по боксу, а по борьбе. Попробуем совершить какой-нибудь бросочек, прогиб, сброс, чтобы удивить борца. Понятно, что много чем не удивишь, но что-то надо сделать красивое и борцовское», — сказал он.

Кроме того, боксер заявил, что не переживает по поводу исхода поединка. Дацик также признался, что считает Монсона великолепным борцом.

Проверка Славой: сможет ли Монсон что-то противопоставить Дацику
Известные бойцы хотят договориться о бое по правилам MMA

«Он уважаемый человек и боец, с правильной жизненной позицией, поэтому я и буду бороться на его поле — то есть бороться, а не бить его. Постараюсь показать веселый бой. Это бой для веселья, нет цели нокаутировать соперника. Поэтому просто будем биться и веселиться. Могу кайфануть, как в старые времена. Нет каких-то напрягов. Нет установок на бой», — подчеркнул он.

В конце беседы он обратился к сопернику.

«Джефф, готовься, мы будем веселиться на РЕН ТВ», — сказал боец.

Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

9 июля Дацик и Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.

Ранее, 1 июня, Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. Он вызвал российского спортсмена на поединок по правилам MMA.

На следующий день Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.

Дацику 42 года. На счету россиянина шесть побед и восемь поражений.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022