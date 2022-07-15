Дацик рассказал о планах на поединок с Монсоном

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик 15 июля рассказал «Известиям» о планах на предстоящий поединок с российским и американским спортсменом Джеффом Монсоном.

«Его (Монсона. — Ред.) за ногу поймать сложнее, но попробуем. Я выхожу не по боксу, а по борьбе. Попробуем совершить какой-нибудь бросочек, прогиб, сброс, чтобы удивить борца. Понятно, что много чем не удивишь, но что-то надо сделать красивое и борцовское», — сказал он.

Кроме того, боксер заявил, что не переживает по поводу исхода поединка. Дацик также признался, что считает Монсона великолепным борцом.

«Он уважаемый человек и боец, с правильной жизненной позицией, поэтому я и буду бороться на его поле — то есть бороться, а не бить его. Постараюсь показать веселый бой. Это бой для веселья, нет цели нокаутировать соперника. Поэтому просто будем биться и веселиться. Могу кайфануть, как в старые времена. Нет каких-то напрягов. Нет установок на бой», — подчеркнул он.

В конце беседы он обратился к сопернику.

«Джефф, готовься, мы будем веселиться на РЕН ТВ», — сказал боец.

Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

9 июля Дацик и Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.

Ранее, 1 июня, Монсон сообщил о своей готовности влегкую одержать победу над Дациком. Он вызвал российского спортсмена на поединок по правилам MMA.

На следующий день Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.

Дацику 42 года. На счету россиянина шесть побед и восемь поражений.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.