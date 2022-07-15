В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке

США намерены играть ключевую роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могут заполнить Россия и Китай. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов на борту самолета главы государства, направляющегося в Саудовскую Аравию.

«Он (президент США Джо Байден. — Ред.) намерен добиваться того, чтобы не было вакуума на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Китай и Россия, чтобы руководящая роль и участие Америки были неотъемлемыми составляющими американской политики в этом регионе. Мы намерены на постоянной основе играть жизненно важную роль в этом ключевом со стратегической точки зрения регионе», — сказал Салливан.

Он добавил, что американский лидер на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии изложит его видение и стратегию по взаимодействию США на Ближнем Востоке.

Ранее, 14 июля, Байден в свою очередь заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия.

Накануне он прибыл в Израиль. Так Байден начал первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

По его словам, в широком смысле слова цель, с которой он отправляется в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. В частности, Байден заявил, что намерен обсудить в Саудовской Аравии права человека.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. В материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому что Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.