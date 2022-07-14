Байден назвал ошибкой ослабление влияния США на Ближнем Востоке

Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе пресс-конференции в Израиле в четверг, 14 июля, комментируя цели своего визита в регион.

По словам Байдена, в широком смысле слова цель, с которой он отправляется в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США.

Он подчеркнул, что считает ошибкой ослабление влияния США на Ближнем Востоке. Байден отметил, что на карту поставлено множество вопросов и необходимо внести ясность, как (США. — Ред.) могут сохранять лидерство в регионе, передает RT.

«При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран», — добавил он.

Также он заявил, что намерен обсудить в Саудовской Аравии права человека, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне американский лидер прибыл в Израиль, сообщает телеканал «360». Так Байден начал первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками. В материале для китайского издания Global Times профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг отмечает, что поездка может показаться довольно значимой, потому что Байден постарается продемонстрировать политический вес США в регионе, но достижение поставленной цели будет затруднено из-за кризиса вокруг Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.