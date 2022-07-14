Захарова назвала главу МИД Британии кровожадной особой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала яркую характеристику министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — написала она в Telegram 14 июля.

Так Захарова прокомментировала заявление Трасс о том, что в случае избрания премьер-министром Великобритании она обеспечит России поражение в спецоперации.

13 июля Трасс вместе с еще пятью кандидатами вышла в третий тур выборов главы Кабмина и председателя Консервативной партии.

В тот же день профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова рассказала, что в случае избрания, Трасс будет в полной мере продолжать политику Бориса Джонсона.

4 июля The Guardian, ссылаясь на Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву. Она заявила, что будет ориентироваться на опыт Канады, принявшей соответствующий закон.

Днем ранее Трасс заявила, что Украине нельзя допускать заключения нового Минского соглашения, а нужно позволить ей победить Россию. По словам главы МИДа, плохо продуманный мирный договор позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать свои силы.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября. Исполняющим обязанности остается Борис Джонсон, который в 2019 году сменил на посту главы кабмина Терезу Мэй. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц.