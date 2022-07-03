Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул
Общество
Роспотребнадзор заявил об эффективности профилактических мер против оспы обезьян
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Армия
ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии
Сюжет:

Глава МИД Британии выступила против новых Минских соглашений

Глава МИД Британии Лис Трасс выступила против новых Минских соглашений
0
Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заключения нового Минского соглашения допустить нельзя, Украине нужно победить Россию. Об этом 3 июля заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Le Journal du Dimanche.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

По ее словам, плохо продуманный мирный договор позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать свои силы.

«Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — отметила Трасс.

Она подчеркнула, что обсудила этот вопрос со своей французской коллегой Катрин Колонна, и «все союзники согласны с этой целью».

Ранее, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

До этого, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022