Заключения нового Минского соглашения допустить нельзя, Украине нужно победить Россию. Об этом 3 июля заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Le Journal du Dimanche.

По ее словам, плохо продуманный мирный договор позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать свои силы.

«Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — отметила Трасс.

Она подчеркнула, что обсудила этот вопрос со своей французской коллегой Катрин Колонна, и «все союзники согласны с этой целью».

Ранее, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

До этого, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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