Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогозин дал команду экипажу РФ на МКС прекратить работу с манипулятором ERA
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Мир
«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами
Армия
Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море
Мир
Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера
Наука
NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США
Культура
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»
Мир
На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов
Мир
В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

Эксперт оценила отношения Лондона и Москвы после смены премьера Британии

0
Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смена Бориса Джонсона на постах лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании принципиально не изменит подход Лондона к отношениям с Москвой. С такой оценкой в беседе с «Известиями» выступила профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова. По ее словам, наиболее близкую политику к той, что проводил Борис Джонсон, будет реализовывать глава Форин-офиса Лиз Трасс.

Вечеринка окончена: Борис Джонсон уходит в отставку
Чем запомнился на посту один из самых эксцентричных политиков современности

«На сегодняшний день такую преемственность воплощает Лиз Трасс — она будет действовать в манере Бориса Джонсона. Остальные, пожалуй, немного сбавят в риторике. Что до отношения к России, то у современной британской политической элиты сформировалась консолидированная позиция. Рассчитывать на то, что отношения будут улучшаться, не стоит — по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться специальная военная операция», — пояснила эксперт.

В Великобритании проходят выборы нового лидера Консервативной партии. Глава правящего в Соединенном Королевстве движения автоматически становится премьер-министром. Сейчас на эту роль претендуют восемь политиков-тори: бывший канцлер казначейства Риши Сунак, глава Форин-офиса Лиз Трасс, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, действующий канцлер казначейства Надим Захави, бывший глава Форин-офиса Джереми Хант, глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Бравермен и депутат Кеми Бэйднок.

Два основных кандидата определятся к 21 июля. Выбирать между ними будут рядовые члены Консервативной партии (их десятки тысяч). Имя нового лидера и премьер-министра станет известно 5 сентября 2022 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022