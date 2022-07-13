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Захарова сравнила предвыборную ситуацию в Британии с чаепитием у Шляпника

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Предвыборная гонка в Великобритании за пост премьер-министра и главы Консервативной партии напоминает сцену из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором. Мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой, это «просто перетасовка людей». Она отметила, что за пост британского премьера борются «никакие не новые люди, не новые возможности», а «те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений».

При этом официальный представитель МИД РФ заявила, что «это их внутренняя жизнь, их страна».

«Пусть они сами решают, каким образом они будут выстраивать свою внешнюю политику и внутреннюю, будет ли она агрессивная, будет ли неумная, будет ли она на уровне деградации, исходя из заявления целого ряда кандидатов и их просто уровня развития. Или будет она какой-то другой, перспективной, ориентированной на международное сотрудничество. Право, это будут решать британцы, это не наш вопрос», — подчеркнула дипломат.

Накануне стало известно, что в Великобритании определились кандидаты на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.

В список вошли восемь человек: глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

13 июля среди членов парламента от Консервативной партии состоится первый тур голосования. Кандидатам необходимо будет получить как минимум 30 голосов для продолжения борьбы. Процедура будет проходить до тех пор, пока не останутся два претендента. После этого в выборах будут участвовать уже около 200 тыс. членов партии.

11 июля глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди сообщил, что результаты выборов будут известны 5 сентября.

В настоящее время исполняющим обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии является Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после недавно разгоревшегося очередного скандала вокруг премьера. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

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