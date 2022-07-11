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В Совфеде прокомментировали ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининград

Сенатор Джабаров оценил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининград
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в понедельник, 11 июля, ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область.

Транзитный кейс: что мешает решить проблему с поставками в Калининград
И какие меры могут войти в седьмой пакет европейских санкций

«Мне кажется, руководство Евросоюза уже давно дало понять Литве, что она совершает ошибку», — сказал сенатор в беседе с RT.

При этом парламентарий высказал мнение, что Литва продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России.

«Если это будет затягиваться, мы их (ответные меры. — Ред.) немедленно применим. Думаю, Литва провоцирует на введение ответных мер... Это опасная игра, затеянная литовцами», — подчеркнул Джабаров.

В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа санкций, принятых ранее.

По его словам, власти Калининградской области предлагают правительству ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита.

Ранее в понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции РФ по защите Донбасса, а также проблемы калининградского транзита, сообщается на сайте aif.ru.

В этот же день губернатор региона Антон Алиханов Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций, передает НСН.

О том, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза, ранее в этот день сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню. Уточнялось, что новые санкции введены в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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