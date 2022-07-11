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Алиханов опроверг расширение Литвой санкций по транзиту в Калининград

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций. Об этом 11 июля заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК (Еврокомиссией. — Ред.), имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — написал он в своем Telegram-канале.

Так, глава региона отметил, что в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам.

Он напомнил, что позиция региональных властей остается неизменной.

«Мы настаиваем на нераспространении ограничений [со стороны Евросоюза] на калининградский транзит в принципе. Надеемся на усилия нашего МИД», — написал Алиханов.

Губернатор предложил в ответ запретить на движение товаров из Прибалтики.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», — добавил он.

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