Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Литва 11 июля расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на литовскую таможню.

По данным агентства, новые санкции введены в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным и предложил ввести ответные меры как реакцию на такую блокаду. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июля назвал эту идею возможной, отметив, что это предложение региональных властей.

До этого, 4 июля, Песков сказал, что Москва ждет урегулирования ситуации и надеется на лучшее, а также обдумывает различные сценарии развития событий.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. Их подготовка уже завершена.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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