Путин и Лукашенко обсудили ход спецоперации России и транзит в Калининграде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора, обсудили ход специальной военной операции России по защите Донбасса, а также проблемы калининградского транзита. Об этом 11 июля сообщается в Telegram-канале агентства «БелТА».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении .

Также отмечается, что в разговоре лидеров двух стран речь шла о ситуации на постсоветском пространстве. В дополнение были затронуты вопросы поставок российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта и вопросы обороны Белоруссии и России.

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