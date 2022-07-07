Лукашенко заявил о единении с Россией при сохранении суверенитета Белоруссии

Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, но при этом сохраняя суверенитет. Об этом заявил 7 июля президент страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

«Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Всё сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Как указал белорусский лидер, сейчас его страна ведет очень активную работу на российском направлении. Но при этом ее суверенитет, независимость и интересы белорусского народа являются для нее святыми, подчеркнул президент.

Он также заметил, что «у России — глобальные интересы».

«У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться», — подчеркнул Лукашенко.

3 июля Лукашенко, выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости страны, также заявил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, направляя Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии, выразил уверенность, что Москва и Минск будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

1 июля Путин, в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, также отметил, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией.

Тогда же российский лидер назвал взаимоотношения между двумя государствами примером «образцового уровня стратегического партнерства и союзничества». Так, президент РФ указал на сохранность и приумножение традиций «крепкой дружбы и взаимовыручки» и взаимную выгоду и равноправность интеграции Союзного государства.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.