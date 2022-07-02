Лукашенко заявил о перехвате ракет ВСУ в районе военных объектов Белоруссии

Украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены. Об этом в субботу, 2 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

Белорусский президент не исключил новых провокаций со стороны Запада против Белоруссии.

Западные соседи, по его словам, жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории и даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.

Между тем, как считает белорусский лидер, разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, а провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработают.

За день до этого Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Целями Запада он назвал сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса республики. Однако, как подчеркнул он, Минск и Москва выдержат санкционное давление и используют этот период для усиления экономического сотрудничества. Он добавил, что в этих условиях укрепление единства приобретает особое значение.

В тот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.