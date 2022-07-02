Реклама
Прямой эфир
Мир
Бойцы РФ и ЛНР приступили к освобождению Лисичанска с пяти направлений
Мир
Лукашенко заявил о перехвате ракет ВСУ в районе военных объектов Белоруссии
Мир
Власти Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда из гранатомета
Мир
В Польше заявили о намерении добиться репараций от Германии
Мир
Пушилин заявил о назначении российских управленцев на посты в ДНР
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Мир
Медведев предрек завершение «романа» европейцев с украинцами
Общество
Классик советской анимации Шварцман умер в возрасте 101 года
Мир
ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника
Экономика
В Японии предрекли раскол в G7 из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Мир
Аналитики сообщили о начале борьбы на Западе из-за указа Путина о «Сахалине-2»

Лукашенко заявил о перехвате ракет ВСУ в районе военных объектов Белоруссии

Лукашенко: ВСУ попытались нанести удары по военным объектам Белоруссии
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены. Об этом в субботу, 2 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

Союзный уговор: как еще Россия и Белоруссия могут интегрироваться
И о чем министр иностранных дел РФ рассказал студентам университета в Минске

«Три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

Белорусский президент не исключил новых провокаций со стороны Запада против Белоруссии.

Западные соседи, по его словам, жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории и даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.

Между тем, как считает белорусский лидер, разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, а провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработают.

За день до этого Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Целями Запада он назвал сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса республики. Однако, как подчеркнул он, Минск и Москва выдержат санкционное давление и используют этот период для усиления экономического сотрудничества. Он добавил, что в этих условиях укрепление единства приобретает особое значение.

В тот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022