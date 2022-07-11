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Союзные силы взяли под контроль 243 пункта в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российских Вооруженных сил контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР. Об этом заявил в понедельник, 11 июля, глава ДНР Денис Пушилин.

Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля
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«Под нашим контролем уже 243 населенных пункта», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в понедельник глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Также вместе с 6-м отдельным казачьим полком им удалось взять под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике.

9 июля союзные силы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

Днем ранее союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Как сообщил источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

6 июля силы ДНР освободили населенный пункт Спорное. 1 июля первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях в направлении Славянска.

Подразделения союзников переместились на территорию ДНР для ускорения проведения спецоперации после полного контроля над Лисичанском в ЛНР. Как подчеркнул 30 июня Пушилин, интенсивность обстрелов Донецка и других населенных пунктов хотя и снизилась, однако в целом ситуация продолжает оставаться непростой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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