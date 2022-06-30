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Пушилин заявил о переброске подразделений в ДНР для ускорения спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Подразделения союзников перемещаются на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) для помощи. Как подчеркнул 30 июня глава ДНР Денис Пушилин, большая часть военной силы может прийти в республику только после установления полного контроля над Лисичанском.

Отставить позиции: украинские силы несут большие потери в Лисичанске
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«В рамках союзных усилий <...> силы с луганского направления перемещаются уже на наши направления», — сообщил Пушилин телеканалу «Россия 24».

Он также указал на то, что интенсивность обстрелов Донецка и других населенных пунктов хотя и снизилась, однако в целом ситуация продолжает оставаться непростой. При этом подразделения ДНР приняли все меры для подавления огневых точек противника.

«Наши подразделения приняли все исчерпывающие меры, которые не позволяют сейчас противнику стрелять по всему Донецку, не позволяют с прежней интенсивностью обстреливать Макеевку, Горловку, Ясиноватую», — заявил Пушилин.

Ранее в четверг сообщалось, что силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют уже половину города Лисичанска. Таким образом, помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев подтвердил ранее появившуюся информацию о контроле над 50% территории города.

Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским войскам в Лисичанске и его окрестностях отдан приказ на отход. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией.

Лисичанск стал последним форпостом украинских боевиков в регионе. В ЛНР отмечали, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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