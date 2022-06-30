Офицер ЛНР рассказал о приказе на отход ВСУ в Лисичанске

Украинским войскам в Лисичанске и его окрестностях отдан приказ на отход. Об этом в четверг, 30 июня, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки Народной милиции ЛНР.

В этот же день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) установили полный контроль над нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лисичанска. Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие России и Луганской Народной Республики. Перекрыта в том числе трасса трасса Лисичанск – Артемовск. Помимо этого, в районе Лисичанского завода резино-технических изделий (РТИ) завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек.

Накануне помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска. По его словам, ночью из города в сторону Северска, расположенного в 25 километров к западу от Лисичанска, вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

Ранее, 28 июня, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе. Он сообщил, что на тот момент было освобождено 98% территории республики.

В ЛНР также отмечали, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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