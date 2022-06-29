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Силы ЛНР блокировали поставки ВСУ по трассе Артемовск — Лисичанск

В ЛНР сообщили о полном блокировании поставок ВСУ по трассе Артемовск — Лисичанск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Силы Луганской Народной Республики совместно с российскими военными полностью блокировали поставки украинских боевиков по трассе Артемовск — Лисичанск. Об этом в среду, 29 июня, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Трасса, которая идет из Артемовска в Лисичанск, перекрыта, там укрепляются наши позиции. По этой дороге прервано полностью сообщение и поставки обеспечения ВС Украины в лисичанский гарнизон», — сказал Киселев ТАСС.

Во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что прошлой ночью несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. По его словам, украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому пытаются уходить из него тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

Также дипломат добавил, что штурмовые группы союзных войск России и республики уже прошли примерно треть протяженности города.

В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал журналистам, что союзные силы взяли под контроль 98% территории республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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